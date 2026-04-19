Трамп поделился песней Фрэнка Синатры о том, что "конец близок" Трамп опубликовал песню Фрэнка Синатры со словами "конец близок"

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал песню американского певца Фрэнка Синатры "My Way".

В комментариях пользователи выделили слова песни "И теперь конец близок, и поэтому я встречаю занавес". Также в композиции звучит фраза "Сожалений у меня было несколько, но опять же, слишком мало, чтобы упомянуть". В конце песни Синатра поет "я сделал это по-своему".

18 апреля Трамп заявил, что переговоры с Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке развиваются в правильном направлении. По его словам, в скором времени могут состоятся переговоры Вашингтона и Тегерана.