Пашинян поделился видео под песню Сукачева "А за окошком месяц май" Пашинян опубликовал видеоролик под песню Гарика Сукачева

Москва1 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обратился к творчеству популярных исполнителей у себя в социальных сетях. На этот раз политик разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) видеозапись, музыкальным фоном для которой послужила известная композиция "А за окошком месяц май", исполняемая Гариком Сукачевым.

Видео Пашинян опубликовал в первый день весны.

В преддверии запланированного на среду, 1 апреля, визита в Москву премьер Армении опубликовал в соцсетях еще один ролик, значение которого показалось интернет-пользователям загадочным. На этих кадрах Пашинян изображает разговор по мобильному телефону.

Во время поездки в Москву в декабре 2025 года он также публиковал видео на фоне Лубянки под песню группы "Ласковый май". А в октябре армянский политик выбрал для ролика в соцсетях композицию Земфиры (признана в РФ иностранным агентом).