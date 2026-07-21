Пашинян сравнил историю Армении с птичкой, бьющейся о стекло Пашинян: Армения напоминает птичку, которая бьется о стекло

Москва21 июл Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна напоминает птичку, которая пытается выбраться наружу и часами бьется о стекло, хотя рядом есть открытая дверь.

В своем аккаунте в Telegram Пашинян выложил видео с маленькой птичкой, которая бьется в окно, чтобы вылететь наружу. За кадром видео армянский премьер рассказал придуманную им самим притчу.

Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство отметил Пашинян, его слова приводит РИА Новости

По его словам, так птица не сможет освободиться, поэтому ей следует искать другой выход.

...Рядом, совсем рядом, есть открытая дверь, через которую можно выйти, и единственный способ для нашей птички выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь отметил армянский премьер

Это все, что нужно знать об истории Армении, добавил Пашинян.

Ранее Пашинян признал, что Ереван столкнулся с проблемами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но заверил, что эти трудности открыли стране новые возможности. В прошлом году Армения прекратила многолетнее противостояние с Азербайджаном. Ереван, Баку и Вашингтон подписали декларацию о мирном урегулировании.