Пашинян с двух попыток не смог запустить голубя в небо на встрече с избирателями

Пашинян дважды не смог запустить голубя в небо на встрече с избирателями Пашинян с двух попыток не смог запустить голубя в небо на встрече с избирателями

Москва3 июн Вести.Армянский премьер-министр Никол Пашинян, использующий в своей предвыборной агитации голубя как символ мира, не смог с нескольких попыток запустить птицу в небо, после чего отказался от этой идеи. Онлайн-трансляция происходящего велась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

В рамках агитационной кампании по Гегаркуникской области премьер-министр проводит встречи с жителями. После одного из таких мероприятий гражданин протянул Пашиняну голубя, и тот собирался запустить птицу в небо.

При первой попытке она вернулась обратно к премьеру. Вторая попытка оказалась еще менее удачной - голубь рухнул на землю. Птица осталась жива и была возвращена своему владельцу.

Запуск голубей является традиционным атрибутом агиткампании правящей партии "Гражданский договор". Таким образом соратники премьера символизируют наступление мира при действующем правительстве. Подобные акции проводились и ранее, в частности, массовый полет птиц стал завершением военного парада 28 мая в Ереване, приуроченного ко Дню Республики.

Ранее сообщалось, что представители возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали на членов союза "Сильная Армения" в селе Мармарашен близ Еревана.