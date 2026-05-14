Москва14 маяВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе поездки в один из районов Еревана в рамках предвыборной кампании отказался разрезать торт в виде карты страны.
Символ карты Армении - один из элементов предвыборной кампании партии Пашиняна "Гражданский договор".
Случай с тортом произошел во время агитационной поездки Пашиняна по Еревану. Торт был оранжевого цвета и в форме карты Армении, на нем нарисовано сердечко, которое премьер часто показывает в своих видео.
Политик попросил оставить торт целым.
Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариевсказал он собравшимся на улице жителям. Соответствующее видео появилось в армянских Telegram-каналах