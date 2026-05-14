Москва14 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе поездки в один из районов Еревана в рамках предвыборной кампании отказался разрезать торт в виде карты страны.

Символ карты Армении - один из элементов предвыборной кампании партии Пашиняна "Гражданский договор".

Случай с тортом произошел во время агитационной поездки Пашиняна по Еревану. Торт был оранжевого цвета и в форме карты Армении, на нем нарисовано сердечко, которое премьер часто показывает в своих видео.

Политик попросил оставить торт целым.