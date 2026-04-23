Москва23 апрВести.Безответственной и недопустимой назвал практику сожжения флагов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он отреагировал на сожжение турецкого флага в центре Еревана в рамках дня памяти, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи.
Поджог флага Турции на площади Республики Пашинян назвал провокацией, которая только провоцирует напряженность.
Сожжение флага признанного в мире государства, более того - соседней страны, не может удостоиться другой оценки главы государствадобавила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян
Ее слова цитирует государственное агентство "Арменпресс".
Факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи, началось с сожжения символа турецкого государства.