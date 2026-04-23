Никол Пашинян осудил сожжение флага Турции в центре Еревана Премьер-министр Армении осудил сожжение турецкого флага в Ереване

Москва23 апр Вести.Безответственной и недопустимой назвал практику сожжения флагов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он отреагировал на сожжение турецкого флага в центре Еревана в рамках дня памяти, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи.

Поджог флага Турции на площади Республики Пашинян назвал провокацией, которая только провоцирует напряженность.

Сожжение флага признанного в мире государства, более того - соседней страны, не может удостоиться другой оценки главы государства добавила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян

Ее слова цитирует государственное агентство "Арменпресс".

Факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи, началось с сожжения символа турецкого государства.