Охрана оттащила от Пашиняна пожилого мужчину, чей внук погиб в пожаре в казарме

Москва19 мая Вести.Во время предвыборного митинга премьер-министра Армении Никола Пашиняна в городе Спитак силовики грубо оттащили пожилого мужчину. Об этом сообщает местное онлайн-издание "Ишханутюн".

Как выяснили журналисты, внук мужчины погиб в 2023 году при пожаре в военной казарме, унесшем жизни 15 солдат. Пожилой гражданин попытался напомнить главе правительства о трагедии, однако охрана зажала ему рот и оттеснила от места проведения мероприятия. Сам Пашинян заявил сторонникам, что политические противники подсылают людей на его встречи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала грубое поведение армянского премьера на митингах, который кричал на граждан, пытавшихся с ним поговорить. По словам дипломата, Пашинян наглядно продемонстрировал "европейские ценности", привитые ему во время визитов президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского.