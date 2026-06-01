Москва1 июнВести.Украинские выпускники из Черновицкой области вызвали скандал в стране, станцевав на последнем звонке под песню рэпера Тимати (Тимура Юнусова) "Баклажан" ("Лада седан"), заявил канал SHOT в мессенджере MAX.
Школьники сняли свой танец на камеру, после чего кадры попали в соцсети. Часть пользователей начала выражать ненависть к детям за то, что те слушают российскую музыку.
Неожиданно за ребят вступилась адекватная часть населения Украины. Пользователи заявили, что невозможно слушать только украинскую музыку, похвалили "Баклажан" и потребовали отстать от молодежи, которая заслужила счастливый выпускной. Некоторые также выразили надежду, что благодаря таким детям Украина в будущем избавится от "бандеровской заразы"говорится в публикации
Ранее Тимати внесли в санкционные списки Евросоюза за поддержку специальной военной операции, воссоединение Крыма с Россией и участие в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.
Сам артист заявил, что наложенные ограничения ему глубоко безразличны.