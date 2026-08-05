Москва5 авгВести.Перепалка между отдыхающими произошла в Трускавце на западе Украины. Причиной конфликта стали песни на русском языке, которые слушала компания.
Об инциденте сообщило украинское издание "Страна".
В Трускавце возник конфликт из-за русскоязычной музыки, которую люди громко включили на пляжеговорится в Telegram-канале украинского издания
К посту прикреплено видео, на котором видно, как девушка подходит к слушающей музыку компании и требует прекратить это.
Позже полиция Львовской области сообщила, что личности отдыхающих, слушавших песни на русском языке, установлены. Там отметили, что на Украине "запрещено публичное воспроизведение русской музыки".
Они будут привлечены к административной ответственностисообщается в заявление на сайте украинской полиции
1 июня украинские выпускники из Черновицкой области оказались в центре скандала на Украине, станцевав на последнем звонке под песню рэпера Тимати (Тимура Юнусова) "Баклажан" ("Лада седан").
22 июля стало известно, что в Верховную раду Украины был внесен законопроект, увеличивающий размер штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и ресторанах.