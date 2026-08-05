На Украине отдыхающих на пляже привлекут к ответственности за русские песни

Скандал на пляже из-за песен на русском языке произошел на западе Украины На Украине отдыхающих на пляже привлекут к ответственности за русские песни

Москва5 авг Вести.Перепалка между отдыхающими произошла в Трускавце на западе Украины. Причиной конфликта стали песни на русском языке, которые слушала компания.

Об инциденте сообщило украинское издание "Страна".

В Трускавце возник конфликт из-за русскоязычной музыки, которую люди громко включили на пляже говорится в Telegram-канале украинского издания

К посту прикреплено видео, на котором видно, как девушка подходит к слушающей музыку компании и требует прекратить это.

Позже полиция Львовской области сообщила, что личности отдыхающих, слушавших песни на русском языке, установлены. Там отметили, что на Украине "запрещено публичное воспроизведение русской музыки".

Они будут привлечены к административной ответственности сообщается в заявление на сайте украинской полиции

1 июня украинские выпускники из Черновицкой области оказались в центре скандала на Украине, станцевав на последнем звонке под песню рэпера Тимати (Тимура Юнусова) "Баклажан" ("Лада седан").

22 июля стало известно, что в Верховную раду Украины был внесен законопроект, увеличивающий размер штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и ресторанах.