Владельцам кафе и ресторанов на Украине хотят поднять штрафы за песни на русском

На Украине грозят поднять штрафы для кафе и ресторанов за песни на русском Владельцам кафе и ресторанов на Украине хотят поднять штрафы за песни на русском

Москва22 июл Вести.В Верховную раду Украины внесли законопроект, увеличивающий размер штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и ресторанах, карточка инициативы опубликована на сайте украинского парламента.

Под запрет могут попасть песни, инструментальные композиции с текстом, фонограммы, видеозаписи и клипы, связанные с Россией, сообщает издание "Страна".

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 170 гривен (около 3,7 доллара).

В проекте предлагается ужесточить наказание: за первое нарушение — 8 500–17 000 гривен (189–379 долларов), за второе — до 85 000 гривен (1 899 долларов), за третье и последующие — до 170 000 гривен (3 798 долларов).

Ранее в Киеве оштрафовали учительницу одного из лицеев за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке.