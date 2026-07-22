Москва22 июлВести.В Верховную раду Украины внесли законопроект, увеличивающий размер штрафов за музыкальные клипы и песни на русском языке в кафе и ресторанах, карточка инициативы опубликована на сайте украинского парламента.
Под запрет могут попасть песни, инструментальные композиции с текстом, фонограммы, видеозаписи и клипы, связанные с Россией, сообщает издание "Страна".
Сейчас штраф за такое нарушение составляет 170 гривен (около 3,7 доллара).
В проекте предлагается ужесточить наказание: за первое нарушение — 8 500–17 000 гривен (189–379 долларов), за второе — до 85 000 гривен (1 899 долларов), за третье и последующие — до 170 000 гривен (3 798 долларов).
Ранее в Киеве оштрафовали учительницу одного из лицеев за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке.