Москва21 июлВести.В Киеве учительницу одного из лицеев оштрафовали на 76 долларов за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
[Родитель] сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе (во время учебного занятия в первом классе использовался фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке)... Уполномоченная применила к учителю административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен (около 76 долларов - ред.)написала омбудсмен в Facebook (запрещен в РФ)
Как ранее заявлял зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, штрафы за использование русского языка на Украине - это нечто близкое к сумасшествию.