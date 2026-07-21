Киевскую учительницу оштрафовали за показ в лицее мультфильма на русском языке

Учительницу из Киева оштрафовали за показ мультфильма на русском языке Киевскую учительницу оштрафовали за показ в лицее мультфильма на русском языке

Москва21 июл Вести.В Киеве учительницу одного из лицеев оштрафовали на 76 долларов за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

[Родитель] сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе (во время учебного занятия в первом классе использовался фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке)... Уполномоченная применила к учителю административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен (около 76 долларов - ред.) написала омбудсмен в Facebook (запрещен в РФ)

Как ранее заявлял зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, штрафы за использование русского языка на Украине - это нечто близкое к сумасшествию.