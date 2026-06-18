Захарова иронично отреагировала на вопрос о штрафах за русский язык в Одессе

"Пусть ищут буквы": Захарова отреагировала на штрафы за русский язык в Одессе Захарова иронично отреагировала на вопрос о штрафах за русский язык в Одессе

Москва18 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на вопрос KP.RU о регулярных штрафах одесскому театру "Маски" за использование русского языка.

Обозреватель КП рассказал Захаровой о том, что театр в Одессе регулярно штрафуют на суммы более 27 тыс. рублей за за нарушение языкового законодательства, и вот языковой омбудсмен Украины снова наложил очередной штраф.

Що робити (что делать) языковому омбудсмену незалежной, Мария Владимировна? поинтересовался журналист

Официальный представитель МИД РФ тут же ответила, что теперь, видимо, на очереди буквы русского алфавита.

Пусть теперь ищут буквы! Я точно знаю, что в одесском театре есть "и", "д", "т", "е" и несколько других иронично ответила Захарова

Языковой омбудсмен Украины составил четыре протокола на одесский театр "Маски". Один за три вывески на русском языке. Второй - за общение на русском сотрудника театра с посетителем. Третий - за продажу книг актеров на русском языке. И четвертый - за русские посты в соцсетях театра.