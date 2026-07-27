Захарова прокомментировала штрафы за русский язык на Украине Захарова задалась вопросом о судьбе таблицы Менделеева на Украине

Москва27 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случаи штрафов на Украине за использование русского языка в образовательном процессе, иронично задалась вопросом, не будут ли власти страны наказывать и за цитирование таблицы Менделеева.

Дипломат напомнила о случае в Киеве, где тренера детской спортивной секции оштрафовали на 5,1 тыс. гривен за использование русского языка во время занятий и общения с родителями воспитанников.

Очень меня волнует вопрос с таблицей Менделеева на Украине. Как там обстоят дела? Сколько планируется взимать штрафа за цитирование таблицы Менделеева? Или это будет таблица не Менделеева? отметила Захарова на брифинге

По ее мнению, подобные меры вызывают вопрос, какие еще ограничения могут появиться в дальнейшем.

Ранее преподавательницу в Киеве оштрафовали за показ мультфильма на русском языке. О "нарушении языковых прав" детей сообщил один из родителей.