Москва30 июлВести.В Киевской области полиция возбудила административное дело в отношении родителей подростков, которые танцевали под песню на русском языке. Материалы дела будут направлены в суд, сообщает областное управление Нацполиции.
В публикации уточняется, что две 15-летние девушки танцевали под российскую музыку рядом с фотографиями погибших на мемориальной аллее и записывали свои действия на видео.
В связи с этим полиция составила административные протоколы на их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала случаи штрафов на Украине за использование русского языка.