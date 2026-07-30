На Украине возбудили дело из-за танцев подростков под русскую музыку В Киевской области возбудили дело из-за танцев подростков под русскую музыку

Москва30 июл Вести.В Киевской области полиция возбудила административное дело в отношении родителей подростков, которые танцевали под песню на русском языке. Материалы дела будут направлены в суд, сообщает областное управление Нацполиции.

В публикации уточняется, что две 15-летние девушки танцевали под российскую музыку рядом с фотографиями погибших на мемориальной аллее и записывали свои действия на видео.

В связи с этим полиция составила административные протоколы на их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала случаи штрафов на Украине за использование русского языка.