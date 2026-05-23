На Украине раскритиковали Верку Сердючку за русские песни в Европе

Москва23 мая Вести.После исполнения Андреем Данилко (Веркой Сердючкой) песен на русском языке во время его европейского тура на Украине поднялась волна возмущения. Как сообщает SHOT, артист, выступая в Европе, вернулся к своим старым хитам.

Отмечается, что исполнитель выполнил условия Киева на Евровидении по продвижению украинской культуры. Однако позже, в рамках европейского тура, Данилко стал петь на русском языке.

В сети появились видео с выступлениями Сердючки, после которых пользователи обвинили артиста в популяризации вражеской культуры. Кроме того, Данилко назвали лицемером.

Ранее сообщалось, что украинскому исполнителю грозит в России до шести лет лишения свободы за экстремизм и пропаганду нацистской идеологии.