Верка Сердючка нашла способ зарабатывать втайне от Киева на корпоративах SHOT: Верка Сердючка нашла способ зарабатывать втайне от Киева

Москва8 мая Вести.Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, продолжает зарабатывать на частных мероприятиях в обход требований офиса президента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Главное условие от Верки Сердючки для заказчиков — корпоратив должен проходить в той же стране, где ранее состоялся официальный концерт, согласованный с киевскими властями.

Все мероприятия необходимо согласовывать с администрацией Зеленского, которая не только заботится о том, чтобы на ивенты не приходили русские зрители, но и требует отдавать часть доходов в общую казну говорится в публикации

Если выручку не делить, киевские власти могут запретить Данилко выезд из страны.

За частный корпоратив Данилко берет 50 тысяч долларов. В контракт также закладываются требования оплатить номер в отеле, суточные и авиабилеты бизнес-классом для Сердючки и его мамы. Сейчас артист готовится к выступлению на конкурсе "Евровидение-2026" в Австрии.

Ранее сообщалось, что Данилко в России грозит до шести лет лишения свободы за экстремизм и пропаганду нацистской идеологии. Обвинение выдвинуто в том числе за исполнение песни, посвященной украинскому националисту Степану Бандере.