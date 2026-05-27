Москва27 маяВести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов полагает, что штрафы за использование русского языка в речи — это нечто близкое к сумасшествию, об этом он сказал в беседе с Лента.ru.
Во вторник в офисе представителя по защите государственного языка в Украине объявили, что депутата городского совета Первомайска в Николаевской области оштрафовали на сумму в 8,5 тысяч гривен (около 13,5 тыс. рублей). Причиной стало то, что она выступала на заседании на русском языке.
Как клинику можно обсуждать? Такой большой дом сумасшедших, а мы с вами активно используем это как информационный повод. Обсуждать бессмысленно, но это уже близкое к сумасшествию состояние, это уже область других специалистовсказал Шолохов
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что русский язык важен для существования Украины.