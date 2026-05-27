В Госдуме считают сумасшествием штрафы на Украине за русский язык Депутат Шолохов назвал сумасшествием штрафы за русский язык на Украине

Москва27 мая Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов полагает, что штрафы за использование русского языка в речи — это нечто близкое к сумасшествию, об этом он сказал в беседе с Лента.ru.

Во вторник в офисе представителя по защите государственного языка в Украине объявили, что депутата городского совета Первомайска в Николаевской области оштрафовали на сумму в 8,5 тысяч гривен (около 13,5 тыс. рублей). Причиной стало то, что она выступала на заседании на русском языке.

Как клинику можно обсуждать? Такой большой дом сумасшедших, а мы с вами активно используем это как информационный повод. Обсуждать бессмысленно, но это уже близкое к сумасшествию состояние, это уже область других специалистов сказал Шолохов

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что русский язык важен для существования Украины.