В Львовской области двух женщин заставили публично извиниться за русскую музыку

На Украине двух женщин заставили извиняться за прослушивание русской музыки В Львовской области двух женщин заставили публично извиниться за русскую музыку

Москва2 авг Вести.В львовском Дрогобыче на Украине двух женщин заставили публично извиняться за прослушивание русской музыки в беседке. Об этом пишут украинские СМИ.

Конфликт завязался после того, как местная жительница попросила женщин выключить музыку на русском языке. Женщины отказали ей в просьбе, уточнив, что они всю жизнь говорят по-русски. Началась перепалка, на место вызвали полицию.

На видео, опубликованном в местных СМИ, женщин заставляют повторять слова, которые диктует им мужчина за кадром.

Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за свое поведение повторяют женщины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случаи штрафов на Украине за использование русского языка в образовательном процессе. Она иронично поинтересовалась, не будет ли руководство страны наказывать и за цитирование таблицы Менделеева.