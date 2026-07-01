МВД начало проверку информации об избиении женщины на пляже под Калининградом МВД: сотрудница проката сапов избила женщину на пляже в Зеленоградске

Москва1 июл Вести.Полиция выясняет обстоятельства происшествия на пляже в Зеленоградске: в местных пабликах появилась информация об избиении женщины сотрудницей пункта проката сапбордов, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области.

Обстоятельства выясняются, проводится проверка отметили в пресс-службе

Уточняется, что, по информации в местных пабликах, на пляже "Сокольники" сотрудница проката сапов начала проявлять агрессию в ответ на просьбу сделать музыку потише. Одна из посетительниц стала снимать женщину на телефон, на что та выхватила устройство, а когда владелица техники попыталась ее забрать, стала бить ее кулаками по голове и лицу.

Потерпевшая написала заявление в полицию.