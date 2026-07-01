Москва1 июлВести.Полиция выясняет обстоятельства происшествия на пляже в Зеленоградске: в местных пабликах появилась информация об избиении женщины сотрудницей пункта проката сапбордов, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области.
Обстоятельства выясняются, проводится проверкаотметили в пресс-службе
Уточняется, что, по информации в местных пабликах, на пляже "Сокольники" сотрудница проката сапов начала проявлять агрессию в ответ на просьбу сделать музыку потише. Одна из посетительниц стала снимать женщину на телефон, на что та выхватила устройство, а когда владелица техники попыталась ее забрать, стала бить ее кулаками по голове и лицу.
Потерпевшая написала заявление в полицию.