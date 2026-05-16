Турецкий певец получил срок из-за критики Израиля в постах

Москва16 мая Вести.Турецкий певец Яшар Ипек осужден из-за публикаций, в которых критиковал действия властей Израиля в секторе Газа. Такую информацию распространило издание Yeni Akit.

Согласно этим данным, артиста приговорили к трем годам лишения свободы.

Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула говорится в материале газеты

Авторы материала пишут, что в постах певца было сказано об убийствах и атаках Израиля. На публикации пожаловался Фонд главного раввина Турции, которому не понравились отдельные выражения.

В 2024 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Турция разорвала отношения с Израилем.

В апреле нынешнего года политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в комментарии ИС "Вести" заявил, что в Турции зреет недовольство из-за действий Израиля.