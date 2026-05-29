Москва29 мая Вести.Стали известны имена победителей третьего Всероссийского медиафорума "Русский Север". Об этом сообщает ГТРК "Магадан".

Церемония награждения состоялась в Магаданском музыкальном и драматическом театре. Гран-при получила корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк за работу "Йогурт из прошлого".

Спасибо за то, что — я для себя отметила — этот фестиваль дает мне возможность узнать, насколько прекрасен не только Север нашей страны, но и страна вообще в целом. Ну и, конечно, за эти знакомства, за атмосферу, за эмоции, которые останутся на всю жизнь поделилась победительница

Всего на медиафорум подали 120 заявок из 41 региона России. Только 16 человек вышли в финал. В номинации "Новости Севера — репортаж" полярную сову получила Виктория Шандыбина, ГТРК "Владивосток". Сотрудница ГТРК "Магадан" Анастасия Якубек с репортажем о геологе Колымы Юрии Пруссе победила в номинации "Русский Север — человеческий фактор". В категории "Единство народов России — северный аспект" приз забрала журналист из Мариуполя Ксения Мисюревич.

Наталью Горкину из ГТРК "Ямал" члены жюри отметили как журналистку, лучше всех рассказавшую об активностях на Севере. Она победила в номинации "Туризм и спорт на Севере". В категории "Социальный репортаж" лучшей признали Эльмиру Исмагилову, ГТРК "Татарстан".

Нынешний медиафорум "Русский Север" стал уже третьим. Он прошел в Магадане по инициативе ВГТРК и правительства Магаданской области. В рамках деловой программы обсуждали социально-экономическое развитие Дальнего Востока на 10 лет. Предложения отправят в Минвостокразвития.