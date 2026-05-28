Финалисты "Русского Севера" встретились в Магадане с Еленой Вяльбе Вяльбе отметила вклад Татарстана в развитие и популяризацию лыжного спорта

Москва28 мая Вести.Второй день "Русского Севера" в Магадане завершился встречей с трехкратной олимпийской чемпионкой, почетным гражданином Магадана Еленой Вяльбе. Вопросы уроженке Магадана задавали и лыжные регионы, и территории, где снег даже зимой редкость, передает ИС "Вести".

Татарстан в лыжных гонках сейчас все время на первом месте, все общие зачеты и чемпионат страны, общий зачет выигрывают и так далее. Это самый мощный у нас сейчас регион, что касается развития лыж отметила спортсменка

Также Елена Вяльбе добавила, что она гордится тем, что родилась на Севере, так как это место закаляет душу человека.

Третий медиафорум "Русский Север" проходит в Магадане. На конкурс подали заявки журналисты из 41 региона, 14 регионов вышли в финал. В рамках деловой программы обсуждают развитие Дальнего Востока.

Заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин отметил, что фестиваль становится очень актуальным и важным. И в нем, по его словам, есть очень много тепла, несмотря на "север" в названии.