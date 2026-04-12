Москва12 апр Вести.В Магадане открыли лыжный стадион имени трехкратной олимпийской чемпионки, президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Об этом сообщает пресс-служба Магаданской областной Думы.

Торжественная церемония прошла 12 апреля, в воскресенье, при участии губернатора Сергея Носова и спортсменки, чье имя будет носить стадион.

Хочу, чтобы этот внесезонный лыжный стадион стал для нас храмом спорта, куда приходили бы дети и их родители, могли наслаждаться природой, кататься на лыжах, летом - на лыжероллерах, заряжаться бодростью и энергией, и чтобы здесь выросли новые чемпионы отметила Вяльбе

Стадион расположен в микрорайоне Снежная долина. Он включает в себя четыре лыжные трассы протяженностью до 5 километров со зрительскими трибунами, способными вместить до 500 человек. Предполагается, что он станет ключевой площадкой для тренировок, проведения соревнований и популяризации спорта среди жителей области.