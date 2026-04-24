В Москве завершился 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), на котором было представлено более 200 работ.

Главный приз - "Золотой Святой Георгий" - получила индийская картина "Страсть" режиссера Фазиля Разака. Лучшим документальным фильмом стал китайский проект "Долгий путь домой" Сюйсуна Чжэна. А специальный приз жюри получила картина "Воздаяние" испанского режиссера Даниэля Гусмана. Корейская картина "Нигде - и все же где-то" получила "Серебряный Святой Георгий".

Фильм Виктора Шамирова "Температура вселенной" победил в номинации "Русские премьеры".

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, как кинематографисты из разных стран рвутся на Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Она отметила, что порой им приходится идти на риск, чтобы продемонстрировать то, чем гордятся.