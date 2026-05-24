Москва24 мая Вести.Благодаря художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому, народный артист РФ Николай Цискаридзе смог сыграть одну из главных ролей в спектакле "Кабала святош". Этим он поделился в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Цискаридзе назвал свой новый опыт игры на сцене одним из самых счастливых моментов, а также отметил готовность к критике.

Вообще спектакль тогда произвел колоссальное впечатление, и это одно из моих самых любимых вообще произведений. Но я никогда не думал, что такое произойдет. И если бы позвонил не один из моих самых любимых артистов, Константин Юрьевич Хабенский, с которым я на тот момент не был знаком. Я сначала подумал, что меня разыгрывают, а потом я пришел, когда на беседу, я ему сказал, что вы же понимаете, что я никогда не открывал рта на сцене. Понятно, что я пупом земли могу быть сколько угодно, а говорить же надо. Он говорит: ну вот я к вам присматривался, у вас нет противопоказаний никаких к этому. Я говорю: вы знаете, я вам ничего не обещаю, я попробую. И мы стали пробовать. И мне так это все нравилось, мне было так интересно. И такой фантастический состав артистов играет в этом спектакле. Что вы знаете, это наверно один из самых счастливых моментов в моей жизни, который я буду всегда вспоминать. И, конечно, для меня главным камертоном был Костя Хабенский, которому я сказал: я тебя очень прошу, все, что тебе не нравится, сразу мне говори. Я артист балета, мне надо давать четкое указание и постоянно делать замечания