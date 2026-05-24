Москва24 мая Вести.Английский хореограф Кристофер Уилдон хотел поставить "Гамлета" в Большом театре, хотя даже не читал пьесу, а когда открыл книгу – передумал. Об этом народный артист России Николай Цискаридзе рассказал в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Цискаридзе сообщил, что около двадцати лет назад, когда Уилдон приезжал в Большой театр, чтобы поставить пьесу, он выбрал "Гамлета", еще не прочитав книгу. В итоге спектакль сменил название на "Милосердные".

Действительно, и мы все готовились к "Гамлету", и вроде спектакль должен был называться "Эльсинор". И вдруг он приходит на первую репетицию. … Я его спрашиваю: "Крис, а это скажи, это какая сцена в спектакле? ... А он мне говорит: "А я больше не буду ставить "Гамлет". Я говорю: "Почему?" Он мне говорит: "Ты знаешь, я открыл книгу, посмотрел, там так много персонажей. Я пытался прочитать, ничего не понял. Мы будем ставить балет под названием "Милосердные" рассказал Цискаридзе

Артист добавил, что от разочарования он заболел и не смог принять участие в постановке.

Цискаридзе также уточнил, что в Великобритании очень поверхностно изучают Шекспира в школе, а спектаклей по пьесам английского драматурга Уилдон не посещал.

