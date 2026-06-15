Москва15 июн Вести.Искусственный интеллект не способен заменить настоящее балетное искусство, поскольку не может воспроизвести мастерство и индивидуальность исполнителя. Об этом ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе заявил в интервью KP.RU.

По словам Цискаридзе, современные технологии уже позволяют заметно изменять внешний вид и движения людей на видео, однако это не делает такие записи отражением реального мастерства.

Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля подчеркнул артист

Он отметил, что ценность балета заключается не только в технически сложных элементах, но и в способности артиста передавать смысл через движение. По мнению Цискаридзе, настоящее мастерство проявляется в том, как танцовщик входит в движение, завершает его и наполняет каждый жест содержанием.

Глава Академии русского балета считает, что именно эти качества отличают выдающихся исполнителей и не могут быть воспроизведены искусственным интеллектом.