Режиссер Каменькович: ИИ в театре всегда будет на втором месте после человека

Худрук "Мастерской Фоменко" объяснил, чего ИИ никогда не сможет в театре Режиссер Каменькович: ИИ в театре всегда будет на втором месте после человека

Москва24 июн Вести.Никакие технические возможности не смогут заменить человека в театре, будь то актер, режиссер или художник по костюмам, рассказал художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Режиссер отметил, что хорошо относится к искусственному интеллекту, однако пока не понимает, как его использовать.

Мне кажется, это неизбежно придет, но это всегда будет на втором месте после человека. Чем оригинальнее и необычнее технические возможности, [тем интереснее спектакль,] простите за банальность, но человеческое дыхание или сорванный, хриплый голос ничто заменить не может… Не знаю, как там с искусственным интеллектом и что он будет нам про любовь рассказывать, этого я пока не понимаю и не хочу понимать сказал Каменькович

15 июня в "Мастерской Петра Фоменко" состоялась премьера 100-го спектакля. Пьесу "Сирано де Бержерак" французского драматурга Эдмона Ростана поставил худрук театра Евгений Каменькович.