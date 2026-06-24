Москва24 июн Вести.Спектакль "Сирано де Бержерак", поставленный по одноименной пьесе французского драматурга Эдмона Ростана, стал сотым в истории театра "Мастерская Петра Фоменко". Художественный руководитель театра и режиссер спектакля Евгений Каменькович в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал, почему выбрал именно этот материал.

Это вечная пьеса. Вроде бы она проще, и она не "Гамлет". Но, с другой стороны, это такой образчик независимости, гордости, своей отдельности в жизни, которые в разные эпохи поворачиваются к нам разной стороной. И самая главная наша удача в этом спектакле - что мы воспользовались четвертым, известным русским переводом Елены Боевской рассказал Каменькович

Он добавил, что, несмотря на желание поставить пьесу полностью, ее пришлось сократить примерно на одну пятую, однако это не повлияло на восприятие.

Работать над этим было сумасшедшее удовольствие. Потому что стих очень много диктует. Стих – это всегда скрытая форма, как это должно выглядеть. Вторая наша удача – вместе с нами работали замечательные художники по костюмам Маша Боровская и сценограф Евгения Шутина отметил худрук театра

Каменькович уточнил, что особое устройство сцены также позволило создать множество локаций для спектакля.

Если в нормальном театре один занавес, у нас три занавеса. И это нам настолько развязало руки, мы смогли сделать на сцене все, что угодно: дворец, океан и даже сопутствующую мебель мы сделали принципиально театральную. У нас есть еще стулья, один кофр, а в кофрах любой театр возит театральное имущество, и у нас есть лестница. Но лестница у нас авторская, она тоже сделана из стульев, и поэтому [получилась] знаменитая сцена на балконе рассказал режиссер

Премьера спектакля "Сирано де Бержерак" в "Мастерской Петра Фоменко" состоялась 15 июня. Режиссер Евгений Каменькович определил жанр постановки как "признание в любви в пяти картинах с одним антрактом".