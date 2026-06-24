Москва24 июн Вести.Новый сезон театра "Мастерская Петра Фоменко" будет интересным и насыщенным, режиссеры представят спектакли на современные темы, рассказал художественный руководитель театра Евгений Каменькович в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Режиссер Иван Миневцев начнет ставить в театре пьесу Тони Яблочкиной "Переспать с Леной и умереть", рассказал Каменькович.

Петр Наумович [Фоменко] в свое время придумал такой раздел в нашей жизни "Пробы и ошибки", и у нас уже 10 артистов эти пробы и ошибки совершили, и они уже давно режиссеры. Может быть, сейчас основная проблема нашего театра, у нас слишком много режиссеров. И мы редко зовем кого-то со стороны. Но вот Ваня Вакуленко придумал "Демона". Я хочу приоткрыть секрет. Это понятно какой демон – Лермонтовский, но там будет три демона. И там вообще очень много неожиданностей поделился худрук театра

Кроме того, режиссер Александр Огарев начнет работать над материалом, связанным с Томасом Манном.

Потом Кирилл Пирогов уже 15 лет болеет пьесой Михаила Булгакова, которая называется "Блаженство (Сон инженера Рейна)". Это фактически "Иван Васильевич меняет профессию", но наоборот. Если Иван Васильевич оказался в прошлом, то здесь главный герой окажется в будущем. Я вообще удивлен, что это почти никто не ставит, поскольку у Булгакова все уже поставили, даже черновики. А про "Блаженство" мне неизвестны постановки. Я надеюсь, потом [у Кирилла Пирогова] будет "Блаженство" рассказал Каменькович

Худрук Мастерской Петра Фоменко добавил, что прошедший театральный сезон был насыщенным, и он завершился премьерой 100-го спектакля "Сирано де Бержерак", режиссером которого выступил сам Евгений Каменькович.