Режиссер Шнейдеров назвал, кого может заменить ИИ в кино Режиссер Давид Шнейдеров: игры Маска с ИИ-актерами - это не кино

Москва10 авг Вести.Искусственный интеллект не способен заменить живого актера, заявил NEWS.ru режиссер Давид Шнейдеров. Однако, по его мнению, нейросети могут выполнять работу композиторов и декораторов.

Я считаю, что живого актера ни один искусственный интеллект не заменит. Потому что, если вы, скажем, в театре пять дней подряд сходите на один и тот же спектакль, вы увидите пять разных исполнений. Потому что актер живой, и каждый раз он будет играть по-разному. Если в кино снимается несколько дублей, то каждый из них будет чем-то отличаться. ИИ может заменить в теории композитора, осветителей, декораторов, монтировщиков, художников считает Шнейдеров

По мнению Давида Шнейдерова, когда Илон Маск пытается снять свою версию "Одиссеи" с ИИ-актерами - это лишь "игрушки с компьютером".

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось резюмировал режиссер

Ранее в интервью ИС "Вести" исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев сообщил, что использование инструментов искусственного интеллекта при производстве фильмов необходимо дозировать.