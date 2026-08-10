Москва10 авгВести.Искусственный интеллект не способен заменить живого актера, заявил NEWS.ru режиссер Давид Шнейдеров. Однако, по его мнению, нейросети могут выполнять работу композиторов и декораторов.
Я считаю, что живого актера ни один искусственный интеллект не заменит. Потому что, если вы, скажем, в театре пять дней подряд сходите на один и тот же спектакль, вы увидите пять разных исполнений. Потому что актер живой, и каждый раз он будет играть по-разному. Если в кино снимается несколько дублей, то каждый из них будет чем-то отличаться. ИИ может заменить в теории композитора, осветителей, декораторов, монтировщиков, художниковсчитает Шнейдеров
По мнению Давида Шнейдерова, когда Илон Маск пытается снять свою версию "Одиссеи" с ИИ-актерами - это лишь "игрушки с компьютером".
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалосьрезюмировал режиссер
Ранее в интервью ИС "Вести" исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев сообщил, что использование инструментов искусственного интеллекта при производстве фильмов необходимо дозировать.