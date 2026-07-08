Юрист Кузнецов: требования к форме одежды на работе должны быть прописаны

Юрист: требования к форме одежды на работе должны быть прописаны Юрист Кузнецов: требования к форме одежды на работе должны быть прописаны

Москва8 июл Вести.В Трудовом кодексе России не закреплено требований к форме одежды офисных сотрудников. Работодатель должен предварительно установить ограничения на уровне локальных нормативных актов.

В беседе с RT юрист трудового права hh.ru Александр Кузнецов отметил, что чаще всего наличие формы одежды касается специальных производств, фабрик и прочих промышленных объектов и связано с защитой работников от вредных факторов.

Если такой запрет на уровне локальных актов работодателя установлен, то его требования будут правомерными сказал он

Но если же запрет нигде не прописан, то и требовать его исполнения компания не может. К тому же правила по форме и стилю одежды должны носить разумный характер и не содержать признаков дискриминации, например, носить одежду конкретной марки или размера.