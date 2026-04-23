Роструд разъяснил, могут ли отстранить от работы из-за бороды

Москва23 апр Вести.Сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, могут отстранить от выполнения обязанностей, если борода мешает плотному прилеганию маски или противогаза. В этом случае средства индивидуальной защиты (СИЗ) теряют свои свойства, и опасные вещества могут проникнуть в организм. Об этом ТАСС сообщили в Роструде, изучив соответствующую документацию.

Работника действительно могут отстранить от работы, если борода мешает плотному прилеганию маски или противогаза. Это связано с требованиями охраны труда: при неплотном прилегании СИЗ теряют защитные свойства, а значит, работник может подвергаться воздействию вредных и опасных факторов пояснили в ведомстве

Основание для отстранения — статья 76 Трудового кодекса РФ. Обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и выдавать исправные СИЗ закреплена в ТК РФ и правилах по охране труда.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках, занятых в опасных и вредных условиях, а также на работах с особым температурным режимом. Согласно приказу Минтруда, работодатель не имеет права допускать персонал к труду без средств индивидуальной защиты, а также с неисправными или загрязненными СИЗ.