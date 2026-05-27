Москва27 мая Вести.В Русском музее открылась выставка "Петр Кончаловский. Сад в цвету" к 150-летию художника. Народная артистка России, правнучка Петра Кончаловского Анна Михалкова поделилась с ИС "Вести" особенностями характера своего предка, которые отразились на его творчестве.

Петра Петровича всегда характеризовали фантастическое трудолюбие, а потому его наследие огромное - это более 5000 работ. [В них] какая-то невероятная жажда жизни и вообще радость бытия поделилась Михалкова

"Сад в цвету" – это не просто выставка, а погружение в мир чувств и творческих поисков художника. Его знаковые полотна, такие как "Сирень в корзине", "Сирень на окне" и "Белая сирень", выходят за рамки обычных натюрмортов, превращаясь в настоящие цветовые симфонии. Именно в этих произведениях раскрывается глубина мысли Кончаловского о цветах как о великих наставниках. Их мимолетная красота, вспыхивающая ярким цветом, оставляет неизгладимый след в памяти, подобно его живописи, которая спустя годы продолжает восхищать и открывать новые грани даже для самых близких людей мастера.

Выставка "Петр Кончаловский. Сад в цвету" продлится до 14 сентября в Русском музее.

