Манилова о выставке художника Кончаловского: цвет и цветы у него бесподобны Директор Русского музея рассказала о цветочных натюрмортах Кончаловского

Москва27 мая Вести.В Русском музее открылась выставка "Петр Кончаловский. Сад в цвету" к 150-летию художника. Директор Русского музея Алла Манилова рассказала ИС "Вести" об особенностях написания цветочных композиций художника.

В жизни главного мастера русского авангарда особое место занимали цветы. Натюрморты и цветочные композиции Петра Кончаловского — это настоящая феерия цвета, формы и жизнелюбия. Художник обладал уникальным даром передавать материальность предметов: его цветы никогда не кажутся статичными, они словно дышат, источая аромат и свежесть.

Аромат живописи, аромат сирени, аромат семейного уюта - это отношение к цвету и цветам. Цвет и цветы у Кончаловского бесподобны считает Манилова

Подобные выставки проводятся ежегодно в Санкт-Петербурге и Москве. Ранее Владимир Путин посетил выставку произведений Петра Кончаловского. Его внимание особенно привлекли полотна "Полотер", "Семейный портрет", а также "Белкино. Березы", о котором он отозвался так: "Очень красивая картина, как будто погружаешься туда".