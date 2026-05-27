Москва27 маяВести.В Русском музее открылась выставка "Петр Кончаловский. Сад в цвету" к 150-летию художника. Директор Русского музея Алла Манилова рассказала ИС "Вести" об особенностях написания цветочных композиций художника.
В жизни главного мастера русского авангарда особое место занимали цветы. Натюрморты и цветочные композиции Петра Кончаловского — это настоящая феерия цвета, формы и жизнелюбия. Художник обладал уникальным даром передавать материальность предметов: его цветы никогда не кажутся статичными, они словно дышат, источая аромат и свежесть.
Аромат живописи, аромат сирени, аромат семейного уюта - это отношение к цвету и цветам. Цвет и цветы у Кончаловского бесподобнысчитает Манилова
Подобные выставки проводятся ежегодно в Санкт-Петербурге и Москве. Ранее Владимир Путин посетил выставку произведений Петра Кончаловского. Его внимание особенно привлекли полотна "Полотер", "Семейный портрет", а также "Белкино. Березы", о котором он отозвался так: "Очень красивая картина, как будто погружаешься туда".