Москва27 июн Вести.На японском острове Окинава, который входит в перечень "Голубых зон", где фиксировались высокие проценты людей-долгожителей без осложнений и болезней, сейчас активно распространено западное питание. На это обратил внимание в интервью ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Япония мне не очень понравилась, были завышенные ожидания, но все оказалось не так. Окинава оказалась не такой. Это старое поколение много двигалось, мало ело и плюс у них генетика [долгожительства]. Сегодня долгожители уже не в Окинаве, а в другой провинции. В Окинаве молодежь питается и ест так же, как везде. Японию также захлестывает западное питание, там на каждом шагу можно встретить гамбургер заявил он

При этом, уточнил врач, генетический фактор все равно является важным для долгой жизни.

Понятно, что не каждому повезет выиграть в генетическую лотерею. Но что можем? Мы можем ее не сокращать. Помимо правильного питания, физических нагрузок, борьбы со стрессами должен быть положительный эмоциональный настрой. Как говорят: "Думай позитивно, это продляет жизнь". Так что давайте верить в будущее, тогда все у нас будет хорошо, и жить мы будем долго сказал Мясников

Ранее врач посоветовал гражданам не изнурять себя диетами для того, чтобы сохранить красоту, а выбирать правильные продукты питания.