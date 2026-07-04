Москва4 июл Вести.Глубокая заморозка позволяет сохранить в продуктах витамины и их вкусовые качества. Ежедневное употребление замороженных продуктов вполне допустимо. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Замороженные овощи, замороженные фрукты, замороженный цельный кусок мяса, кусок рыбы замороженный. Глубокая заморозка сохраняет витамины, сохраняет вкусовые качества и вполне допустима. Знаете, [смотря] что заморозить? Если вы заморозите хорошую вещь – это будет хорошая замороженная вещь. А если вы заморозите плохую вещь, это будет замороженная плохая вещь объяснил он

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