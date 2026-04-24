Академик РАН рассказал об основной проблеме разморозки человека после крионики Академик Бухтияров: в РФ ведутся исследования по разморозке человека из криосна

Москва24 апр Вести.На сегодняшний день многие клетки и ткани организма уже успешно замораживаются для их дальнейшего использования в медицинских или научных целях, однако криоконсервация человека пока невозможна из-за нерешенных проблем с выводом организма из этого состояния. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заведующий кафедрой Сеченовского университета, академик РАН Игорь Бухтияров.

Он напомнил, что процесс криоконсервации происходит при температуре ниже четырех градусов.

Дело в том, что человек во многом состоит из воды, и при обратном прохождении этого барьера, при разморозке, происходит нарушение … морфологической сущности вот этого фазового перехода, там, где жидкость, замерзая, начинает повреждать какие-то мелкие ткани, сосуды объяснил Бухтияров

В России сегодня ведутся исследования в этом направлении, отметил ученый и выразил надежду, что в скором времени наука сможет найти способ безопасной разморозки организма.

Это и Институт медико-биологических проблем РАН проводит такие исследования. Их проводят в Институте общей реабилитологии и реанимации Минобрнауки. Их проводят и в Институте медицины труда… Но они идут именно такими не фронтальным направлением, а отдельными направлениями, которые прорабатывают отдельные эти вопросы сообщил Бухтияров

Также академик рассказал о трех возможных способах разморозки организма, которые сегодня прорабатывают ученые.