Академик РАН рассказал о возможных способах разморозки организма после крионики Академик Бухтияров: ученые рассматривают три способа вывода организма из криосна

Москва24 апр Вести.На данный момент ученые разрабатывают три основных способа вывода организма из состояния криоконсервации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского Университета, академик РАН Игорь Бухтияров.

При этом он отметил, что не все уже реализованные технологии разморозки организма будут эффективны на крупных животных и тем более человеке.

Самое простое – это … теплые вещи, воздух и так далее. Но, наверное, с точки зрения регулирования разморозки наиболее хорошее – это погружение в управляемую жидкую среду, то есть это позволит более-менее обеспечить управляемый теплоперенос, взаимодействие и регулировать процесс. Есть более экстремальные методы… – это может быть электромагнитное поле, частично инфракрасное и так далее, которое глубоко проникает в ткани. рассказал Бухтияров

Также он предположил, что человеку, размороженному через сто лет, будет психологически сложно найти свое место в изменившемся мире.