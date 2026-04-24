Москва24 апр Вести.Добровольное решение человека ввести себя в состояние криосна необходимо рассматривать с юридической и этической точек зрения как эвтаназию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского Университета, академик РАН Игорь Бухтияров.

По его мнению, заморозка сравнима с добровольным уходом из жизни, и человек не должен иметь на это право. Иначе он смотрит на ситуацию в случае наличия у добровольца смертельного заболевания.

Здесь, наверное, такая же аналогия, но она может быть чуть-чуть в другом измерении, потому что мы понимаем – одно дело, когда человек предполагает собственную заморозку, чтобы через 20-30-40 лет быть оживленным в надежде, что те заболевания, которые у него есть, они будут излечимы. Совершенно другое, когда человек в здоровом теле с большими деньгами просто хочет стать бессмертным и вернуться в мир через сто лет сказал Бухтияров

Также он рассказал, что многие клетки и ткани организма сегодня успешно замораживаются для их дальнейшего использования, однако криоконсервация человека пока невозможна из-за нерешенных проблем с выводом организма из такого состояния.