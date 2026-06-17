"Не сиди на холодном": академик РАН развеял суеверия о беременности и родах Академик Сухих разоблачил популярные мифы и суеверия о беременности и родах

Москва17 июн Вести.Можно ли рожать после 50-ти и сидеть на холодном? Нужно ли присутствие мужа? Почему беременным надо сохранять активный образ жизни? На эти и другие вопросы в беседе с КП.RU ответил директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Сухих.

Современный фитнес, пластическая хирургия и косметология позволяют выглядеть на 30-ть даже женщинам около 60-ти. В таком возрасте сегодня многие отваживаются и на роды. И действительно, с медицинской точки зрения понятия "поздно" не существует, подтверждает академик Сухих, добавляя, что есть лишь оценка репродуктивных и акушерских рисков.

Да, современная медицина позволяет многим стать счастливыми родителями и после 40. Тем не менее возраст остается одним из ключевых факторов – он влияет и на вероятность наступления беременности, и на ее течение, и на роды напомнил доктор

Кстати, нет и возрастных ограничений на ЭКО, главное, чтобы позволяло здоровье.

Скажу по секрету: в нашем Центре мы наблюдали беременную после такого оплодотворения в 62 года. И все прошло отлично – ее здоровье позволило выносить прекрасного малыша поделился случаем из практики профессор

Однако для ЭКО по ОМС нужны определенные показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом. Как раз это снижение может сделать ЭКО невозможным: просто не получится получить собственную яйцеклетку.

А вот для тех, кто хочет отложить родительство, лучше "законсервировать" яйцеклетку в молодом возрасте.

С точки зрения врача-репродуктолога, криоконсервация своих репродуктивных клеток, это очень здраво. Но все же это мера вынужденная, и если есть возможность родить до 30 лет естественным путем, лучше это сделать, не откладывая советует академик Сухих

Говоря о модных течениях в теме родов, эксперт напомнил, что медицине по-прежнему нужны доказательства эффективности того или иного метода. Из того, что осталось и прижилось, он назвал, в частности, свободное поведение в родах: когда женщина не лежит прикованная к кровати, а двигается и выбирает удобную позу, роды протекают мягче и боль чувствуется меньше.

Остались в акушерской практике и модные сегодня партнерские роды.

Когда рядом любимый человек, который держит за руку, дышит вместе, просто молча стоит рядом – уровень тревоги падает, организм вырабатывает больше окситоцина, роды идут легче. Но партнер должен быть подготовлен. Не просто "посмотреть", а помогать заявил врач

Сейчас многие женщины, боясь боли при родах, самостоятельно выбирают кесарево сечение под местным наркозом. Профессор Сухих напомнил, что кесарево сечение – это не мода, и не альтернатива естественным родам, а серьезная операция, у которой свои риски и возможные осложнения. Женщина, безусловно, может сказать о своих пожеланиях по способу родов, но окончательное решение остается за врачом на основании медицинских показаний.

А вот к любым домашним родам, если это не вынужденный случай, профессор Сухих относится категорически отрицательно, поскольку очень высок риск совершенно неожиданных осложнений, которые могут потребовать срочного вмешательства в любую секунду.

Эта секунда может стоить двух жизней — и матери, и ребенка возмутился эксперт

В ходе беседы профессор развеял и ряд популярных мифов. Например, известный предрассудок, что если посидишь на холодном камне, то детей не будет. Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей, считает доктор, поскольку хроническое переохлаждение малого таза действительно может спровоцировать воспаление придатков, которое может привести к бесплодию из-за спаек в маточных трубах.

Речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. Мера нужна во всём. Но запугивать девочек "холодным" как главной причиной бесплодия – неверно предупреждает доктор

Еще одно заблуждение, что если беременная слишком сильно потянется вверх, то плод обовьет пуповиной.

Это абсолютное суеверие, без всякой анатомической основы. Хотя, откровенно говоря, вешать шторы, стоя на стремянке, я и сам побаиваюсь… шутит Геннадий Сухих

Движения женщины никак не влияют на то, как пуповина расположена относительно плода. Обвитие связано либо с длиной пуповины (а она определена генетически), либо с подвижностью самого ребенка. Так что вешать шторы можно спокойно, но аккуратно, чтобы не упасть. А еще лучше – доверьте это дело мужу, советует академик Сухих.