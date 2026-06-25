Норштейн показал эскиз, из которого получился персонаж "Сказки сказок" Юрий Норштейн обнародовал эскиз, из которого получилась героиня "Сказки сказок"

Москва25 июн Вести.Художник-мультипликатор, народный артист РФ, лауреат Госпремии СССР Юрий Норштейн в интервью ИС "Вести" показал эскиз, из которого получилась героиня мультфильма "Сказка сказок".

Мультфильм вышел в 1979 году. Некоторые персонажи имеют реальные прототипы из воспоминаний самого режиссера.

Это дом, который стал героем фильма "Сказка сказок"; тополь, который у нас рос во дворе, и вот я... Почти детский этюд где-то 1957 года, наверное. Вот я бабу Варю написал, а потом она стала героем фильма "Сказка сказок" демонстрирует эскиз Норштейн

Среди знаковых работ мультипликатора — "Ежик в тумане". В 2003 году на Международном фестивале "Лапута" в Японии советский мультфильм был признан лучшим мультфильмом всех времен.