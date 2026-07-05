Мультипликатор Норштейн рассказал, как продвигается работа над "Шинелью" Норштейн: за время работы над "Шинелью" собрано большое количество материала

Москва5 июл Вести.Мультипликационный фильм "Шинель" создается уже более 40 лет, и за это время было собрано огромное количество изобразительного материала. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер анимационного кино, художник-мультипликатор, народный артист России Юрий Норштейн.

Первоначальный сценарий "Шинели" был рассчитан на 20 минут хронометража, однако впоследствии изменилось понимание мультипликации, подчеркнул Норштейн.

У меня огромное количество изобразительного материала по "Шинели" собрано. Рисунки всякие и все прочее. У меня сценарий лежит на полнометражный фильм. При этом я должен сказать, что сначала был фильм 20 минут. Но у меня за это время изменился ход мышления и понимание мультипликации. И это, конечно, так сказать, заслуга Николая Васильевича Гоголя рассказал художник

Также Норштейн отметил, что до конца не определился с цветовой палитрой своего произведения.

Я даже не знаю до конца, будет ли он просто черно-белый, или он будет вирирован. Там, допустим, департамент чуть-чуть зеленоватый, так сказать, согласно жандармскому цвету. А в целом он может быть чуть сепиевый. Но это уже дела такие – вторичные добавил он

Ранее Норштейн рассказал, как всеми силами стремился уйти из мультипликации и мечтал заниматься монументальной живописью. Для этого он четыре раза пытался поступить в разные высшие учебные заведения, но не получилось.

Норштейн является режиссером известных советских мультфильмов, среди которых "Ежик в тумане", "Цапля и журавль" и "Лиса и заяц". За эти работы в 1979 году ему вручили Госпремию СССР.