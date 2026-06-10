Песни из мультфильма про Антошку поют даже дочери Миллы Йовович Режиссер-мультипликатор: "Антошка" 50 лет никого не оставляет равнодушным

Москва10 июн Вести.Ритмы и движения в мультфильме "Антошка" невольно захватывают зрителя независимо от его происхождения, отметил в интервью ИС "Вести" режиссер-мультипликатор Леонид Носырев.

10 июня "Союзмультфильм" отмечает 90-летие. Рассказывая об истории анимации, режиссер отметил важность героя.

Антошка какой должен быть? Рыжий, солнечный, свободный человек. Но где он должен находиться? Не в избе же сидеть — на воле, на просторе, на бугорке, среди трав, под подсолнухом. А почему под подсолнухом? А потому что подсолнух из моего детства поясняет Леонид Носырев

Фильм про неунывающего мальчика получился динамичным, а напев из "Антошки" стал известен и вне страны.

И когда он придумался: его игра, где он находится и песенка, — вся страна запела. И уже 50 с лишним лет никого это не оставляет равнодушным… Вот актриса, которая в "Пятом элементе" играла, у нее двое детей, и она им на пианино играет "Антошку" и по-русски что-то выговаривает. Потому что русский ты человек или китаец, - невольно захватывают ритмы и движения. И в этом суть любого фильма, а тем более мультипликации подчеркнул режиссер

После "Антошки" Носырев снял еще три сюжета для киножурнала "Веселая карусель": "Два веселых гуся", "Рыжий, рыжий, конопатый" и "Хомяк-молчун".