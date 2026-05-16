Москва16 мая Вести.На протяжении 10 лет мультсериал "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" привлекает юных зрителей тем, что он про дружбу, приключения и путешествия. Об этом рассказала ИС "Вести" исполнительный продюсер Виктория Сухарева.

По ее мнению, именно благодаря этим составляющим сериал по-прежнему остается популярным у детей.

Я думаю, что "Лео Тиг" на протяжении 10 лет был интересен нашим маленьким зрителям, потому что это сериал про дружбу, про путешествия, про приключения. Он несет достаточно простую, но всегда актуальную мысль о том, что важно беречь того, кто рядом с тобой, и всегда оставаться дружными поделилась продюсер

Премьера полнометражного анимационного фильма "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" состоялась 14 мая. Режиссером картины выступил Антон Ланшаков.