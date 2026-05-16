Авторы мультфильма "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" показали Россию во всей красе Пеньковская: в "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" показали много локаций России

Москва16 мая Вести.В полнометражном мультфильме "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" Россия предстает во всей красе. Авторы показали не только само озеро, но и много других природных локаций. Об этом рассказала ИС "Вести" художник-постановщик Рита Пеньковская.

По ее словам, общий стиль анимационного фильма был задан сериалом "Лео и Тиг", но он стал визуально богаче.

Общий стиль мультфильма был задан сериалом, но он стал богаче, у наших героев стала более пушистая шерсть. Мы постарались показать разные локации, очень много интересных локаций России. Мы показали Байкал с его природными особенностями, степи, лес, тайгу. Там даже есть немного Китая рассказала Пеньковская

Ранее ее коллега по работе над мультфильмом исполнительный продюсер Виктория Сухарева рассказала, что анимационный сериал "Лео и Тиг" на протяжении 10 лет своего существования удерживает юного зрителя сюжетом, наполненным приключениями и путешествиями, а также учит его дружбе.