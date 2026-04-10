Москва10 апр Вести."Союзмультфильм" представит в России международный анимационный проект "Маугли и Акира. Новые приключения". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Отмечается, что главными героями станет персонаж из книг Редьярда Киплинга, его новая подруга - девочка Акира, а также медведь Балу и пантера Багира.

Киностудия "Союзмультфильм" представит в России крупный международный проект - мультсериал "Маугли и Акира. Новые приключения", премьера которого состоится 13 апреля в 17.30 на телеканале "Мультиландия" говорится в релизе

Как уточняет РИА Новости, создатели нового проекта сохранили атмосферу вселенной Киплинга, но внесли современный ритм повествования.