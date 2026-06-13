За рубежом российские мультфильмы приносят большую прибыль Эксперт: российские мультфильмы лучше всего монетизируются за рубежом

Москва13 июн Вести.Анимация лучше всего продается за рубежом среди других продуктов российской киноиндустрии. Об этом сообщила ИС "Вести" гендиректор компании Art pictures distribution Анастасия Корчагина.

Она привела в пример мультфильм "Возвращение мамонтенка" — продолжение советского рисованного мультфильма "Мама для мамонтенка" (1981 года).

Лучше всего монетизируются на международных рынках. Приведу пример: мы сейчас делаем совместно с компанией Bazelevs проект "Мамонтенок". Мы представляли его на Каннском кинорынке, и у нас уже около семи стран, где появилась предпродажа рассказала Корчагина

В Госдуме также отметили успех российской анимации за рубежом. По данным первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпенко, отечественные мультфильмы регулярно завоевывают призы на международных кинофестивалях.

Она обратила внимание на то, что страна делает серьезные шаги в поддержке детского кино. Новый закон предусматривает стопроцентное финансирование из федерального бюджета мультипликационных и анимационных фильмов для детей и юношества. Ранее такая поддержка распространялась только на художественные картины — теперь равные возможности получат и аниматоры.

По мнению председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, анимация, в отличие от кино, – продукт универсальный. Если мультфильм хорошо дублировать на иностранные языки, то непонятно, в какой стране он произведен. А если у вас есть общие ценности, то вы сможете везде продать и продвинуть анимацию, как безусловную "мягкую силу".