В "Союзмультфильме" рассказали, что отличает их анимацию от зарубежной "Союзмультфильм": наши проекты – про добро, а не про террор

Москва10 июн Вести.Ключевой принцип "Союзмультфильма" – опора на сохранение культурного кода, рассказала в интервью ИС "Вести" председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

10 июня 2026 года "Союзмультфильм" отмечает 90-летний юбилей.

"Союзмультфильм" – это про добро, про уважение, про любовь, про сохранение культурного кода. И это никогда не про зло. У нас в мультфильмах не будет оторванных голов, у нас не будет никакого зверства и террора, который, кстати, очень много присутствует в современной мировой мультипликации рассказала Слащева

Она обратила внимание на то, что "Союзмультфильм" пережил сложный период, который длился почти 30 лет – с 1985 года по 2017-й. С началом перестройки киностудия оказалась не готова к переходу на систему рыночной экономики. Производство сократилось, многие мастера покинули студию. Сегодня, по словам Слащевой, "Союзмультфильм" снова лидирует на рынке мультипликации.

Ранее в "Союзмультфильме" оценили преимущества ИИ при создании анимации.