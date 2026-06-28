Юрий Норштейн признался, что всеми силами стремился уйти из мультипликации Художник Норштейн: я всеми силами стремился уйти из мультипликации

Москва28 июн Вести.Художник-мультипликатор, народный артист России, лауреат Госпремии СССР Юрий Норштейн в интервью ИС "Вести" рассказал, что всеми силами стремился уйти из мультипликации и мечтал заниматься монументальной живописью.

Художник четырежды пытался поступить в разные высшие учебные заведения, но ни разу не получилось.

На студии коллеги и друзья, которые закончили училище 1905 года, надо мной смеялись: я туда хотел и дважды не поступил. И один раз пробовал во ВГИК, но сдавал туда уже просто механически, он мне был не нужен. Это был 1967 год. Я знал уже гораздо больше, чем ВГИК сказал Норштейн

Он признался, что мечтал учиться в Строгановке, но не смог туда поступить — для артиста это была катастрофа.

Там работали гении. Понимаешь? Я смотрел, как мультипликаторы рисуют. Я понимал: я никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия... Мультипликация, как я чувствовал, была не моим. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ вспоминает художник

Норштейн — режиссер известных советских мультфильмов, среди них — "Ежик в тумане", "Цапля и Журавль" и "Лиса и заяц". За эти работы в 1979 году ему вручили Госпремию СССР.

Ранее мультипликатор показал эскиз, из которого получился персонаж "Сказки сказок".